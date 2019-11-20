Жителей Барнаула и Бийска предупреждают о возможном загрязнении воздуха

Как следует из данных регионального Гидрометцентра, холодная погода без ветра будет способствовать накоплению загрязняющих веществ в крупнейших городах края.
Так, относительно ситуации в Барнауле, в ЦГМС отмечают, что в ночные и утренние часы метеоусловия будут способствовать небольшому накоплению загрязняющих веществ в воздухе города. Возможно повышенное содержание взвешенных веществ в отдельных районах города.
Аналогичный прогноз дается и по Бийску.
В настоящее время и в краевой столице, и в наукограде общий уровень загрязнения воздуха оценивается, как низкий.