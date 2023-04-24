24 апреля
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Жизнь

Жителей 123-летнего дома-памятника в Барнауле намерены расселить

Деревянный двухэтажный дом на ул. Пролетарской, 74, построенный в 1900 году, хотят расселить.

Пролетарская, 74.
Пролетарская, 74.
2GIS

Как сообщает amic.ru, власти намерены изъять квартиры, а собственникам предоставить компенсацию.

Аварийным дом признали в 2019 году, а последний капремонт делали еще в 1986 году. Степень износа здания — 63%.

Сейчас мэрия намерена изъять помещения в доме, а собственникам предоставить компенсацию.

В фундаменте оказались массовые разрушения, сквозные трещины и искривления. Стены также пришли в негодное состояние: бревна поразил жук-короед, перекрытия между этажами почти сгнили. Сильно протекала крыша. Трубы водоснабжения и канализации и электросеть изношены на 70%.

Однако в доме продолжали жить люди. Пока 18 апреля мэр Барнаула не подписал постановление об изъятии у владельцев квартир и земельного участка — «для муниципальных нужд».

Обычно после таких постановлений дома сносят, но двухэтажка на ул. Пролетарская, 74 находится в реестре объектов культурного наследия и охраняется государством. После расселения дом должны будут отреставрировать.

Ранее в Барнауле не признали аварийным дом с обвалившимся фасадом.

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