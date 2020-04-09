Жители Алтая несколько лет жалуются на соседей, которые постоянно гонят самогон

«Прошу специалистов Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю территориального отдела Управления в городе Камень-на-Оби разъяснить ситуацию нам с мужем и жителям многоквартирных домов, так как страдаем не только мы», — написала женщина.

Она подчеркнула, что самогон соседи гонят «в промышленных масштабах». При этом от удушающих паров при настаивании опары для этого изделия и при выгонке самогона страдают люди, проживающие рядом и сверху по стояку вентиляционной системы.

Сами хозяева квартиры, по ее словам, защищаются от самогонных паров при помощи вентиляторов и «гонят их к нам наверх, так как прекрасно знают, что вентиляционная система не срабатывает». Дому 53 года.

«Вы же 19 марта 2018 года выявили наличие в квартире формальдегида и аммиака, превышающие допустимые нормы. Но никаких мер не приняли. А сегодня 9 марта 2020 года — прошло два года», — напомнила женщина ведомству.

Впрочем, в ведомстве, защищающем благополучие человека, нашли что ответить на такие аргументы — «вопрос не к ним».

«Вопросы, заданные в письме, не входят в компетенцию Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. По всем вопросам, ранее направленным гражданкой обращениям в Федеральную службу, ей даны ответы», — коротко и ясно парировали в службе.

Напомним, ранее в России ввели «индекс самогона». Производство и потребление самодельного алкоголя — один из индикаторов экономического положения в стране, считают эксперты Финансового университета при правительстве России.