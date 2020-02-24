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Жизнь

Жители алтайского города обсуждают гигантскую сосульку и куда отправить мэра

В Бийске на доме по ул. Социалистическая 96/2 выросла огромная сосулька. Местные жители говорят, что сосульку стоит снести вместе с домом. Фото обсуждают в группе «Инцидент Бийск».

Опасная сосулька на аварийном доме.
Опасная сосулька на аварийном доме.
"Инцидент Бийск"

Бийчане говорят, что дом аварийный и его нужно сносить. В квартирах провис и «может на голову упасть» потолок, а вода течет по стенам до первого этажа.

«Такой барак сносить нужно вместе с сосульками», считает один из участников обсуждения.

Жители говорят, что строение «безхозное» — у него нет управляющей компании.

«УК нет, значит чистить крышу жильцы должны сами или нанимать за деньги рабочих. Дом признан аварийным и в свое время будет снесен. какие проблемы?», — отвечает другой комментатор.

Также у бийчан появилась мысль заселить в подобное здание главу города Александра Студеникина, чтобы он пожил в «реальной жизни».

Ранее житель Бийска снял, как пятиэтажный дом разваливается на глазах.

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