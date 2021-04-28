Жители алтайского города с плохими дорогами согласны даже на кирпичи в ямах

В частности, автомобилисты просят засыпать ямы на ул. Декабристов, где в выбоины кладут покрышки.

«Я уж про ремонт даже боюсь спрашивать… Да мы уже согласны и на кирпичи в ямах, как в старые времена. Там уже покрышки в ямах лежат, чтобы люди не заезжали, как в открытые колодцы», — пишут в сообществе.