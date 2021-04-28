Жители алтайского города с плохими дорогами согласны даже на кирпичи в ямах

В частности, автомобилисты просят засыпать ямы на ул. Декабристов, где в выбоины кладут покрышки.
«Я уж про ремонт даже боюсь спрашивать… Да мы уже согласны и на кирпичи в ямах, как в старые времена. Там уже покрышки в ямах лежат, чтобы люди не заезжали, как в открытые колодцы», — пишут в сообществе.
Бийчане считают, что ямочным ремонтом там уже не обойтись и нужно «перекатывать» улицу целиком.
Это и планируют власти. Ул. Декабристов (от Георгия Прибыткова до Социалистической) вошла в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2021 год.
«Дорога является нужной жителями микрорайона АБ и нуждается в обновлении для комфортного проезда автомобилей и автобусов», — считают в краевом министерстве транспорта.
Ранее жители Барнаула своими силами залатали яму на одной из дорог.