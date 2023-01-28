28 января
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Жизнь

Жители Алтайского края активно переезжают в другие страны

В Алтайском крае в 2022 году усилился отток населения, передает Алтайкрайстат.

Самолет Boeing 787.
Самолет Boeing 787.
CC0

За январь-ноябрь 2022 года из Алтайского края уехали 31,2 тыс. человек. В 2021 году этот показатель был ниже — 28,1.

За указанный период в Алтайский край приехали 24,7 тыс. человек. Примерно столько же перебрались на Алтай в аналогичном периоде 2021 года.

Миграционное снижение составило 6,5 тыс. В 2021 году эта цифра была меньше — 3,4 тыс. человек.

В другие регионы переехали 20,5 тыс. человек. В другие страны — 10,7 тыс.

Ранее мы рассказывали, как в России хотят наказать уехавших из страны и что об этом думают алтайские политики.

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