Жители Алтайского края активно повышают свои зарплатные ожидания

В Алтайском крае больше, чем в среднем по стране, выросли зарплатные ожидания ищущих работу. К такому выводу пришли аналитики службы исследований онлайн-платформы hh.ru .

Всего по России свои зарплатные ожидания увеличили 26% соискателей. Чаще прочих желаемую зарплату увеличивали в Новосибирской области (34%) и Амурской области (33%). Реже всего — в Липецкой области (9%).

Среди соискателей из Алтайского края 31% опрошенных за последнее время увеличили свои зарплатные ожидания.

Почти половина из тех, кто теперь желает получать больше денег за свою работу, заявили, что хотели бы роста зарплаты более чем на 10 тыс. рублей (45%), 28% - на 5−10 тыс., 13% - в пределах 5 тыс. Еще 9% не указывали зарплату в резюме.

Среди представителей разных профессий о росте желаемых зарплат сообщили 36% ИТ-специалистов, 31% специалистов по добыче сырья, 31% представителей сферы туризма и ресторанов. Меньше всего таких соискателей оказалось в сфере консультирования (16%), науки и образования (17%), а также среди начинающих специалистов (19%).

Кстати, в России средняя зарплата выросла почти на 21% и достигла 66 757 рублей. В Алтайском крае средняя начисленная зарплата в марте 2022 года — 35 571 рубль.