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Жизнь

Жители Алтайского края 12 августа увидят пик летнего звездопада

12 августа Персеиды достигнут своего максимума. На ночном небе будут пролетать 120−150 метеоров в час, рассказали в Барнаульском планетарии.

Звездопад над Камнем-на-Оби.
Звездопад над Камнем-на-Оби.
https://izvestiy-kamen.ru/

Августовский звездопад — Персеиды — радует любителей наблюдения за ночным небом каждое лето. В 2020 году его активность проявляется с 17 июля по 25 августа, с максимумом 12 августа.

Наблюдать метеорный поток можно невооруженным глазом сразу после полуночи. Звездопад порожден пылевыми частицами кометы Свифта-Туттля 1862 III, и Земля каждый год в этот период проходит через космическое пространство с роем частиц кометного вещества.

«Персеиды всегда красивы, в них достаточно много болидов, которые могут оставлять за собой яркий „след“, видимый несколько секунд», — делятся в планетарии.

Ранее комете Neowise устроили фотосессию в полях под Барнаулом.

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