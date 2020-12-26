Жители Алтайского края делятся в соцсетях доказательствами аномального холода

Жители Алтайского края, который 25 декабря накрыл аномально холодный антициклон, выкладывают в соцсети фотографии уличных градусников, ртутные столбики которых опускаются ниже некуда.

Сообщество «Инцидент Барнаул», предложила свои подписчикам поделиться показаниями температуры воздуха за окном. Самым теплым (-32 градуса) оказался Барнаул.

В селах все гораздо холоднее. Во Власихе, например, этим утром было -34 градуса. В Зональном районе, судя по фотографиям, температура воздуха опускалась почти до -40. В Косихе и того ниже.

Сколько продляться морозы

В субботу, 26 декабря, в крае будет преимущественно без осадков, местами изморозь, туман. На дорогах гололедица. Дневные температуры составят −29…−34 градуса, местами по югу −20…−25 градусов. Ветер северный, 2−7 метров в секунду.

В Барнауле преимущественно без осадков, изморозь. На дорогах гололедица. Температура воздуха в краевой столице составит −32…−34 градуса. Ветер северный 2−7 метров в секунду.

Мороз на Алтае. vk.com/incident22

Также отметим, что из-за сильных холодов в Барнауле с 08:00 26 декабря ввели режим повышенной готовности.