Жители Алтайского края меньше всех хотят четырехдневную рабочую неделю

Больше всего за сокращение рабочей недели выступили жители Белгородской области (83% опрошенных), а также Ярославской и Московской областей — по 75% респондентов.
В Алтайском крае число поддержавших инициативу и выступивших против разделилось поровну.
Всего инициативу перехода на четырехдневную рабочую неделю одобрили 69% россиян. Пятницу в качестве дополнительного выходного дня выбрало 59% респондентов, 26% высказались за понедельник.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил изучить перспективы введения четырехдневной рабочей недели. Минтруд направил в правительство доклад, где указал, что вопрос требует дальнейшего изучения.
Чиновники отметили, что сокращение рабочей недели может привести к увеличению издержек на рабочую силу и увеличить себестоимость продукции.