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Жизнь

Жители Алтайского края меньше всех хотят четырехдневную рабочую неделю

Headhunter опросил жителей России об инициативе перехода на четырехдневную рабочую неделю, пишут «Известия». Оказалось, что в Алтайском крае этого хотят меньше, чем в других регионах.

Женщина. Офис.
Женщина. Офис.
СС0

Больше всего за сокращение рабочей недели выступили жители Белгородской области (83% опрошенных), а также Ярославской и Московской областей — по 75% респондентов.

В Алтайском крае число поддержавших инициативу и выступивших против разделилось поровну.

Всего инициативу перехода на четырехдневную рабочую неделю одобрили 69% россиян. Пятницу в качестве дополнительного выходного дня выбрало 59% респондентов, 26% высказались за понедельник.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил изучить перспективы введения четырехдневной рабочей недели. Минтруд направил в правительство доклад, где указал, что вопрос требует дальнейшего изучения.

Чиновники отметили, что сокращение рабочей недели может привести к увеличению издержек на рабочую силу и увеличить себестоимость продукции.

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