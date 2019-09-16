Российские власти готовят эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В ближайшее время министерстве труда РФ пройдет совещание, на котором обсудят тестовый переход на четырехдневную рабочую неделю на некоторых предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности, рассказал замминистра экономического развития Петр Засельский.

«На предприятиях… работники 30—40% времени ничего не делают. Наша задача не в том, чтобы сократить рабочий день, а в том, чтобы они смогли делать его полезным. Вывод о том, нужно сокращать рабочий день или нет, встанет после апробации этих методик на очень большом количестве предприятий», — цитируют «Известия» слова Засельского.

В нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» ходят 266 предприятий из 30 регионов России, отмечает издание. По словам чиновника, пилотный проект может быть запущен только в некоторых из них.

Конкретных параметров введения четырехдневки пока нет.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев допустил переход на укороченную рабочую неделю за счет развития современных технологий, пишет ura.ru. Позже он добавил, что это можно сделать «хоть завтра», но лишь для некоторых профессий.

Переход на четырехдневную рабочую неделю возможен в долгосрочной перспективе, заявил глава Минтруда Максим Топилин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Мнение эксперта

Введение четырехдневной рабочей недели сразу же обрушит российскую экономику, считает экономический аналитик Антон Шабанов. По его словам, в текущей ситуации при нынешней производительности труда «четырехдневка» обернется настоящим коллапсом.

«Это вызовет неизбежное падение экономики — темпы роста нашего ВВП уменьшатся до нуля или уйдут даже в отрицательную зону. Не стоит забывать и о том, что у населения уже много лет падают реальные доходы. Сокращение рабочей недели приведет и к сокращению заработной платы», — отметил эксперт.

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Заводы миллиардера

Между тем в августе группа ГАЗ Олега Дерипаски уведомила сотрудников о переводе на четырехдневную рабочую неделю.

Новый режим работы автомобилестроительного концерна стартует с октября и, предположительно, до апреля.

После перехода на четырехдневку зарплата сотрудников будет начисляться пропорционально отработанному времени либо сделанному объему работ.