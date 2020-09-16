Жители Алтайского края насторожились после новости о гумпомощи от Собянина

Правительство Москвы отправило в Алтайский край 18 фур с гуманитарной помощью больницам, сообщил региональный минздрав. Жители края скептически встретили эту новость, указав на действительно важные, по их мнению, проблемы.

Москва направила в Алтайский край по 500 тыс. защитных костюмов и медицинских масок, 5 тыс. защитных очков, тысячу пульсоксиметров и 100 тыс. респираторов.

«Первая партия уже поступила в регион 14 сентября, и в ближайшее время будет распределена по медицинским организациям края», — отметили в минздраве.

В комментариях жители Алтайского края назвали помощь от московского правительства «подачкой» и насторожились, что это может быть связано со второй волной коронавируса.

Не распределение и оснащение своих больниц, а гуманитарная помощь. Подачка Алтайскому краю?

А я стесняюсь спросить: отчего такой жест щедрости? К чему готовитесь, товарищи? Может простых смертных тоже стоит предупредить, чтобы и они готовились: закупались масками, антисептиками, перчатками, костюмами химзащиты в конце концов.

А почему бы лучше не помочь Алтайскому краю с медоборудованием, лекарством, ремонтом и оснащением медучреждений. Если быть в грязной, свистящей во все щели, без должного оборудования и препаратов больнице в маске, то явно маска не поможет.

Лучше бы с лекарством прислали гуманитарную помощь которого уже 3 месяца нет в АКОД и онкобольные находятся без лечения.

Что происходит в отделении реанимации горбольницы № 5. Дмитрий Лямзин

Также поступило сообщение от работников больниц, где есть проблемы с средствами защиты.

Работаю в обычном медучреждении. За время эпидемии из СИЗов выдали по метру марли и 2 сшитые марлевые маски, один рулон салфеток для протирания поверхностей. Санитайзеры с дезраствором для рук — только для общего пользования в общем коридоре. А потом удивляются — чего это медики массово болеют? Уверена, и из этой помощи нам ни ножек, ни рожек не достанется.

А у нас СИЗ стирают в прачечной после использования и они как новые снова идут в работу, вот где экономия (а у нас это — Кытмановская ЦРБ).

Ранее сообщалось, что Алтайский край получил дополнительно 17 млрд рублей на борьбу с пандемией.