Жители Алтайского края получают фейковые письма от фонда соцстрахования

От мошенников, которые подписываются как «Федеральная служба Социального Страхования РФ», на электронную почту приходят письма с обещанием социальной выплаты. Авторы ссылаются на несуществующий федеральный закон. Чтобы узнать размер компенсации, предлагают перейти на сайт, ввести персональные данные и заплатить деньги за использование портала.
Если сделать все, что говорится в письме, пользователь остается и без этих денег, и без обещанных компенсаций. В некоторых случаях ссылка в письме оказывается вредоносной и можно подцепить вирус на свое устройство.
Управляющий алтайским отделением Фонда Татьяна Петрова сказала, что организация не рассылает подобных писем, не берет плату за информацию. Вся корреспонденция регионального отделения, а также электронные письма направляются только с корпоративных адресов вида <…@ro22.fss.ru>. Все остальные письма лучше игнорировать.