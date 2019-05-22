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Жизнь

Жители Алтайского края получают фейковые письма от фонда соцстрахования

Жительница Алтайского края обратилась в региональное отделение Фонда социального страхования (ФСС), когда получила подозрительное письмо с обещаниями соцвыплаты. Специалисты организации пояснили, что такие письма гуляют по сети уже не первый год, а пишут их мошенники. Об этом говорится на сайте краевого отделения.

Ноутбук, электронная почта.
Ноутбук, электронная почта.
CC0

От мошенников, которые подписываются как «Федеральная служба Социального Страхования РФ», на электронную почту приходят письма с обещанием социальной выплаты. Авторы ссылаются на несуществующий федеральный закон. Чтобы узнать размер компенсации, предлагают перейти на сайт, ввести персональные данные и заплатить деньги за использование портала.

Если сделать все, что говорится в письме, пользователь остается и без этих денег, и без обещанных компенсаций. В некоторых случаях ссылка в письме оказывается вредоносной и можно подцепить вирус на свое устройство.

Управляющий алтайским отделением Фонда Татьяна Петрова сказала, что организация не рассылает подобных писем, не берет плату за информацию. Вся корреспонденция регионального отделения, а также электронные письма направляются только с корпоративных адресов вида <…@ro22.fss.ru>. Все остальные письма лучше игнорировать.

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