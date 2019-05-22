Жители Алтайского края получают фейковые письма от фонда соцстрахования

Жительница Алтайского края обратилась в региональное отделение Фонда социального страхования (ФСС), когда получила подозрительное письмо с обещаниями соцвыплаты. Специалисты организации пояснили, что такие письма гуляют по сети уже не первый год, а пишут их мошенники. Об этом говорится на сайте краевого отделения.

От мошенников, которые подписываются как «Федеральная служба Социального Страхования РФ», на электронную почту приходят письма с обещанием социальной выплаты. Авторы ссылаются на несуществующий федеральный закон. Чтобы узнать размер компенсации, предлагают перейти на сайт, ввести персональные данные и заплатить деньги за использование портала.

Если сделать все, что говорится в письме, пользователь остается и без этих денег, и без обещанных компенсаций. В некоторых случаях ссылка в письме оказывается вредоносной и можно подцепить вирус на свое устройство.

Управляющий алтайским отделением Фонда Татьяна Петрова сказала, что организация не рассылает подобных писем, не берет плату за информацию. Вся корреспонденция регионального отделения, а также электронные письма направляются только с корпоративных адресов вида <…@ro22.fss.ru>. Все остальные письма лучше игнорировать.