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Жизнь

Жители Алтайского края пожаловались на черный снег

Жители совхоза «Победа» Кулундинского района поделились видео, в котором показывают, каким черным становится снег во дворах и на дорогах от продуктов сгорания угольных котельных, сообщают Vesti22.tv.

Сажа в Рубцовске
Сажа в Рубцовске
ok.ru/bespredelrubsovsk

«Так жить уже невозможно! — пишут жители „Победы“. — Все оседает во дворах, огородах, мы этим дышим каждый год». Особенно страдают жители тех домов, которые находятся в непосредственной близости от котельной.

Каждый год люди жалуются на свою проблему: местная котельная загрязняет воздух, но чиновники уверяют, что на котельной стоят фильтры. Однако на снегу скапливаются крупный пепел и зола, так что жители не верят, что фильтры вообще есть.

Такая же проблема волнует жителей сел Благовещенского района и Рубцовска. Жительница Змеиногорска также обратилась с жалобой на руководство местного коммунального предприятия, котельная которая после проведенной модернизации начала катастрофически загрязнять воздух в городе.

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