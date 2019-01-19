Коммунальное ноу-хау. В алтайском городе котельная после реконструкции засыпала сажей окрестности

Жительница Змеиногорска обратилась с жалобой на руководство местного коммунального предприятия, котельная которая после проведенной модернизации начала катастрофически загрязнять воздух в городе. Сажей засыпан снег окружающих котельную домов, чего не наблюдалось до ремонтных работ, сообщает пресс-служба алтайского отделения «Справедливой России».

Дом жительницы, обратившейся за помощью к справороссам, по ее словам, расположен вблизи котельной № 10 с 1987 года. До недавнего времени ее все устраивало. Но тут котельную реконструировали, поставив более современное оборудование.

Станция начала работать. И засыпала окрестности сажей.

«Сажей засыпан снег возле находящихся вблизи котельной жилых домов, загрязнен воздух. На улицу выйти практически невозможно», — пожаловалась женщина.

Женщина предположила, что котельная не смонтировала золоуловители. Руководитель алтайских справороссов Александр Терентьев написал запрос в Роспотребназдор, где ему ответили: проведена предварительная проверка, факты, изложенные в обращении, подтвердились.

Обнаруженная концентрация «взвешенных веществ превышает требования гигиенических нормативов». Это свидетельствует о несоблюдении юрлицом — МУП «ЖКХ Змеиногорского района» — требований федерального законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

МУПу выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства и принятию мер по их соблюдению. Но жительница Змеиногорска пока что выражает сомнение, что предписание будет выполнено в срок — до 22 февраля 2019 года.

Напомним, последние несколько месяцев в Змеиногорске случается один коммунальный инцидент за другим. В 2018 году жители долгое время не могли получить отопление, 10 октября в городе не работала ни одна из 13 котельных. В ноябре 2018 года из-за коммунальных сбоев были отключены от холодной воды 2327 домов и остались без отопления 257 жилых домов и 13 социальных объектов.