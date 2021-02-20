Жители Алтайского края решили скинуться на «масочный» штраф пенсионеру, но он отказался

Жители Алтайского края, возмущенные штрафом бийскому пенсионеру Сергею Голубеву за нахождение на пустой остановке без маски, решили помочь ему выплатить назначенную сумму. Мужчина отказался от денег, потому что в первую очередь, хотел предостеречь других.

Неравнодушные люди захотели «скинуться, кто сколько может». Пенсионер связался с журналистами «Делового Бийска» и рассказал, что обращался не за деньгами, но очень благодарит всех, кто хотел помочь.

«Вчера мне звонил молодой человек (сотрудник „Делового Бийска“) и предложил помощь от подписчиков социальных сетей. Сначала я подумал, что это мошенники звонят. А вообще, не за деньгами я в вашу редакцию обращался, а просто хотел рассказать о своей беде. Может, моя история поможет кого-то еще уберечь от подобной ситуации. А всем неравнодушным людям, которые говорят слова сострадания в мой адрес, я очень благодарен», — сказал бийчанин.

Заседание по пересмотру дела в краевом суде назначили на конец марта.

Напомним, суд назначил Сергею Голубеву штраф 7,5 тыс. рублей за то, что тот был без маски на автобусной остановке. Мужчина собрался на рыбалку и ждал автобус, как вдруг рядом остановился экипаж полиции.

«Доводы о том, что рядом никого не было и что маска находилась у меня в кармане, полицейские и слушать не стали, составили протокол об административном правонарушении», — рассказывал пенсионер.

Мужчина решил обжаловать решение суда. Свою вину он признал, но будет просить суд смягчить наказание.