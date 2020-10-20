За девять дней жители Алтайского края сдали более 330 литров крови. Донорская акция проходила в Барнауле, Бийске и Рубцовске.

В социальной акция «Стань Донором. Спаси Жизнь!» поучаствовали 743 человека, из них 433 человека — в Барнауле, сообщили в администрации города.

Организатором выступил Алтайский региональный общественный фонд благотворительных и социальных программ «Звездный свет», АлтГТУ и Алтайский краевой центр крови. К участию присоединились вузы и ссузы региона.

«Сделать добро и сдать кровь можно в любой удобный день не только в рамках акции. Главное — захотеть и сделать шаг навстречу добрым делам», — отмечают в официальной группе акции.

Где и как можно стать донором — можно узнать в центре крови.

Летом губернатор края Виктор Томенко сдавал кровь в мобильном комплексе.