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Жизнь

Жители Алтайского края сдали более 330 литров крови

За девять дней жители Алтайского края сдали более 330 литров крови. Донорская акция проходила в Барнауле, Бийске и Рубцовске.

Донорская акция в Барнауле.
Донорская акция в Барнауле.
barnaul.org

В социальной акция «Стань Донором. Спаси Жизнь!» поучаствовали 743 человека, из них 433 человека — в Барнауле, сообщили в администрации города.

Организатором выступил Алтайский региональный общественный фонд благотворительных и социальных программ «Звездный свет», АлтГТУ и Алтайский краевой центр крови. К участию присоединились вузы и ссузы региона.

«Сделать добро и сдать кровь можно в любой удобный день не только в рамках акции. Главное — захотеть и сделать шаг навстречу добрым делам», — отмечают в официальной группе акции.

Где и как можно стать донором — можно узнать в центре крови.

Летом губернатор края Виктор Томенко сдавал кровь в мобильном комплексе.

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