Жители Алтайского края смогут получить бесплатную консультацию юриста

Во вториник, 7 мая, жители Алтайского края смогут получить бесплатные юридические консультации в онлайн-формате. Об этом сообщает altairegion22.

Отмечается, что 7 мая станет днем бесплатных юридических консультаций в Многофункциональном центре Алтайского края.

Все желающие могут обратиться онлайн по любым правовым вопросам.

На сайте в разделе «Юридические консультации» можно выбрать удобное время для консультации. Для этого необходимо авторизоваться на портале Госуслуг.

Сервис предоставляет возможность задать вопросы квалифицированному юристу в режиме видеоконсультации и при необходимости загрузить необходимые документы.

Ранее сообщалось, что жители Алтайского края смогут получить бесплатную юридическую помощь.

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