Жители Алтайского края стали больше есть хлеб, но не из-за бедности

В Алтайском крае вырос спрос на хлеб и хлебобулочные изделия, сообщает « Бийский рабочий » со ссылкой на региональное управление по пищевой промышленности.

Кадр клипа на песню «Мне бы хлеба».

В управлении отметили, что рост спроса на хлеб — небольшой. По сути, просто стали чаще покупать.

«Думаю, это связано с тем, что предприятия расширили ассортимент предлагаемых товаров. Качество хлебобулочных изделий выросло, появились различные добавки», — пояснил начальник ведомства Александр Большаков.

Таким образом, в правительстве региона не связывают спрос на хлеб с падением доходов жителей и переходом на более дешевое питание.

В управлении подчеркнули, что сейчас спрос на хлеб вернулся к уровню семилетней давности, причем интерес к хлебобулочному в последние годы падал — примерно на 5% в год.

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