Жители Алтайского края стали больше есть хлеб, но не из-за бедности

В управлении отметили, что рост спроса на хлеб — небольшой. По сути, просто стали чаще покупать.
«Думаю, это связано с тем, что предприятия расширили ассортимент предлагаемых товаров. Качество хлебобулочных изделий выросло, появились различные добавки», — пояснил начальник ведомства Александр Большаков.
Таким образом, в правительстве региона не связывают спрос на хлеб с падением доходов жителей и переходом на более дешевое питание.
В управлении подчеркнули, что сейчас спрос на хлеб вернулся к уровню семилетней давности, причем интерес к хлебобулочному в последние годы падал — примерно на 5% в год.
Ранее губернатор Алтайского края не поверил статистике по малоимущим на фоне роста зарплат.