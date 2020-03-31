Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
31 марта 6°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Жители Алтайского края теперь не смогут уехать в Новосибирск

Вечером 31 марта в Новосибирской области введут новые ограничительные меры. Въезд в область закроют. Об этом пишет НГС со ссылкой на слова губернатора НСО Андрея Травникова.

Автомобиль. Пробка. Движение. Дорога.
Автомобиль. Пробка. Движение. Дорога.
СС0

Меры об ограничении доступа людей на территорию Новосибирской области вступают в силу с 20:00 31 марта.

Кроме того, всем жителям области запретят покидать места проживания за исключением случаев обращения за экстренной неотложной медпомощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, а также следования к месту или от места работы в организацию, деятельность которой не приостановлена.

На улице всем необходимо держать дистанцию в полтора метра.

В Новосибирске девять зараженных коронавирусной инфекцией, двух ранее госпитализированных пациенток из этого числа уже готовят к выписке.

В Алтайском крае создали петицию с требованием к губернатору Виктору Томенко о введении аналогичных мер.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость