Жители Алтайского края теперь не смогут уехать в Новосибирск

Вечером 31 марта в Новосибирской области введут новые ограничительные меры. Въезд в область закроют. Об этом пишет НГС со ссылкой на слова губернатора НСО Андрея Травникова.

Меры об ограничении доступа людей на территорию Новосибирской области вступают в силу с 20:00 31 марта.

Кроме того, всем жителям области запретят покидать места проживания за исключением случаев обращения за экстренной неотложной медпомощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, а также следования к месту или от места работы в организацию, деятельность которой не приостановлена.

На улице всем необходимо держать дистанцию в полтора метра.

В Новосибирске девять зараженных коронавирусной инфекцией, двух ранее госпитализированных пациенток из этого числа уже готовят к выписке.

В Алтайском крае создали петицию с требованием к губернатору Виктору Томенко о введении аналогичных мер.