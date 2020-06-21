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Жизнь

Жители Алтайского края увидят редкое явление — кольцеобразное солнечное затмение

21 июня россияне увидят редкое солнечное затмение — кольцеобразное, сообщили в Московском планетарии, пишет РИА Новости.

Затмение. Космос
Затмение. Космос
СС0

Больше всего повезет сибирякам.

Наибольшая фаза, видимая из России, будет на юге Алтайского края, республик Тыва и Алтай. Если, конечно, не помешают облака.

В европейской части России затмение лучше всего будет видно на юге Дагестана. А вот в максимальной фазе затмение будет видно в Африке, Азии, Китае и акватории Тихого океана, пишет bfm.ru.

Явление

Кольцеобразное солнечное затмение происходит, когда спутник расположен слишком далеко от Земли, чтобы полностью перекрыть Солнце. Это приводит к формированию кольца света вокруг Луны, но солнечная корона не просматривается.

Будет видно, как Луна покроет солнечный диск на 21−23%. Это достаточно немного, и какого-то явного потемнения среди бела дня наблюдатель не заметит, говорят специалисты, но такие наблюдения все равно интересны.

Такое же затмение в XXI веке повторится лишь один раз, в 2039 году.

Время

Рекомендуется наблюдать затмение с 13:00 до 14:50 местного времени.

Как рассмотреть

Специалисты советуют использовать для наблюдения любительские приспособления, подойдут даже закопченные стекла.

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