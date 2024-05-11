Жители Алтайского края запечатлели полярное сияние. Фото

Северное сияние наблюдали в городе Яровое, сообщает " В Курсе 22 ".

В ночь на 11 мая небо над городом окрасилось в оттенки сиреневого и розового цветов.

Причиной такого необычного для местных широт явления стала мощная магнитная буря, которая ударила по Земле.

Руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев заявил, что последний раз подобное явление было 20 лет назад.

Уровень магнитной бури 11 мая максимальный — G5. Это значит, что на планете возможны масштабные проблемы с электросетью и серьезные неполадки в работе спутников и радиосвязи.

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