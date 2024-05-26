Жители алтайского поселка не могут добиться постройки ФАПа

В поселке Ясная Поляна Бийского района жители бьют тревогу: из-за отсутствия ФАПа приходится ездить в районную больницу, что проблематично для некоторых сельчан. Об этом сообщили читатели altapress.ru .

Очевидцы обращались по этому вопросу в краевые ведомства. Там им ответили, что в бюджете нет средств для постройки пункта. Однако жители Ясной Поляны уверяют: строить его не надо, в поселке уже стоит пустая квартира, из которой можно делать ФАП.

Сельчане надеются, что как и в других населенных пунктах края, ФАП восстановят, потому что доехать до районной больницы могут не все.

Ранее жители алтайского райцентра остались без автобусов до других районов и городов.

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