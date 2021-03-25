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Жизнь
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Жители алтайского поселка волнуются, что новый асфальт растает вместе со снегом

В паблике «Инцидент Бийск» обсуждают судьбу асфальта, который пока еще скрыт под толстым слоем снега, который не убирали всю зиму.

Снег не убирают. Поселок Лесной. Алтайский край.
Снег не убирают. Поселок Лесной. Алтайский край.
vk.com/incident_22.

Сугробами завалено село Лесное, расположенное в восьми километрах от Бийска.

«Не чистили дорогу в течение всей зимы. Сейчас там проехать только если на тракторе!» — жалуются сельчане.

На видео показывают центральную улицу — по ней, судя по всему, передвигается пассажирский общественный транспорт местного маршрута № 102.

«Председатель совхоза — ей пофигу на все. Положили новый асфальт два года назад, его просто размоет», — волнуются местные жители.

В комментариях к записи отметили, что в поселке реальная «пятая точка» с уборкой снега, поскольку там «ни пройти, ни проехать».

Ранее ливневки отогрели и прочистили в барнаульском поселке, где люди проходили «квест на выживание».

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