Жители алтайского поселка волнуются, что новый асфальт растает вместе со снегом

В паблике « Инцидент Бийск » обсуждают судьбу асфальта, который пока еще скрыт под толстым слоем снега, который не убирали всю зиму.

Сугробами завалено село Лесное, расположенное в восьми километрах от Бийска.

«Не чистили дорогу в течение всей зимы. Сейчас там проехать только если на тракторе!» — жалуются сельчане.

На видео показывают центральную улицу — по ней, судя по всему, передвигается пассажирский общественный транспорт местного маршрута № 102.

«Председатель совхоза — ей пофигу на все. Положили новый асфальт два года назад, его просто размоет», — волнуются местные жители.

В комментариях к записи отметили, что в поселке реальная «пятая точка» с уборкой снега, поскольку там «ни пройти, ни проехать».

Ранее ливневки отогрели и прочистили в барнаульском поселке, где люди проходили «квест на выживание».