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Жизнь

Жители алтайского села не смогут покрестить ребенка из-за занесенных снегом дорог

Житель села Новый быт, которое расположено в 30 км от Бийска, рассказал в паблике «Инцидент Бийск», что в населенный пункт невозможно ни заехать, ни выехать из него.

22 февраля в Алтайском крае испортилась погода. На дорогах метель, сильный ветер, переметы и гололед.
22 февраля в Алтайском крае испортилась погода. На дорогах метель, сильный ветер, переметы и гололед.
vk.com/barneos22

В сообщении отмечается, что в село невозможно заехать, поэтому люди бросают свои машины прямо на дороге.

«Переметает так, что и пройти невозможно. Люди оторваны от цивилизации. Скорой помощи поблизости нет. Бывают отключения света. Один магазин на все село. Дороги только центральные чистят. Приходится самим откапываться, кто как может», — рассказал житель села.

По его словам, возвращаясь из Бийска он и вовсе не смог проехать, поскольку машина застряла, «пришлось оставить посреди села и идти пешком с ребенком до дома».

«Застряли так, что перегородили дорогу и другим. Полный ужас. Завтра должно было быть собеседование в храме перед крещением ребенка», — добавил житель села.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал, что ситуация на дорогах региона остается сложной.

Напомним, порывы ветра достигают 25−30 метров в секунду, метель. Дорожные службы на всех трассах работают в усиленном режиме, введены ограничения движения транспорта на 12 участках дорог в 31 муниципалитете.

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