Жители алтайского села не смогут покрестить ребенка из-за занесенных снегом дорог

В сообщении отмечается, что в село невозможно заехать, поэтому люди бросают свои машины прямо на дороге.
«Переметает так, что и пройти невозможно. Люди оторваны от цивилизации. Скорой помощи поблизости нет. Бывают отключения света. Один магазин на все село. Дороги только центральные чистят. Приходится самим откапываться, кто как может», — рассказал житель села.
По его словам, возвращаясь из Бийска он и вовсе не смог проехать, поскольку машина застряла, «пришлось оставить посреди села и идти пешком с ребенком до дома».
«Застряли так, что перегородили дорогу и другим. Полный ужас. Завтра должно было быть собеседование в храме перед крещением ребенка», — добавил житель села.
Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал, что ситуация на дорогах региона остается сложной.
Напомним, порывы ветра достигают 25−30 метров в секунду, метель. Дорожные службы на всех трассах работают в усиленном режиме, введены ограничения движения транспорта на 12 участках дорог в 31 муниципалитете.