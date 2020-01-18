Жители алтайского села не смогут покрестить ребенка из-за занесенных снегом дорог

Житель села Новый быт, которое расположено в 30 км от Бийска, рассказал в паблике « Инцидент Бийск », что в населенный пункт невозможно ни заехать, ни выехать из него.

22 февраля в Алтайском крае испортилась погода. На дорогах метель, сильный ветер, переметы и гололед.

В сообщении отмечается, что в село невозможно заехать, поэтому люди бросают свои машины прямо на дороге.

«Переметает так, что и пройти невозможно. Люди оторваны от цивилизации. Скорой помощи поблизости нет. Бывают отключения света. Один магазин на все село. Дороги только центральные чистят. Приходится самим откапываться, кто как может», — рассказал житель села.

По его словам, возвращаясь из Бийска он и вовсе не смог проехать, поскольку машина застряла, «пришлось оставить посреди села и идти пешком с ребенком до дома».

«Застряли так, что перегородили дорогу и другим. Полный ужас. Завтра должно было быть собеседование в храме перед крещением ребенка», — добавил житель села.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал, что ситуация на дорогах региона остается сложной.

Напомним, порывы ветра достигают 25−30 метров в секунду, метель. Дорожные службы на всех трассах работают в усиленном режиме, введены ограничения движения транспорта на 12 участках дорог в 31 муниципалитете.