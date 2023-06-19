19 июня
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Жизнь

Жители алтайского села обеспокоены угрозой исчезновения озера из-за браконьеров

Жители села Константиновка Кулундинского района пожаловались на браконьеров, которые круглосуточно вылавливают рачков артемии из озера. Об этом они сообщили в Telegram-канале "В курсе 22".

Водоем. Озеро.
Водоем. Озеро.
СС0

По мнению сельчан, такими темпами через несколько лет ни артемии, ни озера на прежнем месте не будет.

Как утверждают местные жители, мер по борьбе с браконьерством никто не принимает.

Жители алтайского села обеспокоены угрозой исчезновения озера из-за браконьеров.
Жители алтайского села обеспокоены угрозой исчезновения озера из-за браконьеров.
"В курсе 22"

Незаконный вылов цист артемии (яиц ракообразных, которые активно используют в качестве живого корма) в особо крупном размере уже происходил в регионе. Браконьеров наказали.

При этом официально Алтайский край - один из основных поставщиков цист артемии в России.

Ранее стало известно, что бийскому рыбаку грозит штраф в 500 тыс. рублей за незаконный улов.

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