Жители алтайского села обеспокоены угрозой исчезновения озера из-за браконьеров.

По мнению сельчан, такими темпами через несколько лет ни артемии, ни озера на прежнем месте не будет.
Как утверждают местные жители, мер по борьбе с браконьерством никто не принимает.
Незаконный вылов цист артемии (яиц ракообразных, которые активно используют в качестве живого корма) в особо крупном размере уже происходил в регионе. Браконьеров наказали.
При этом официально Алтайский край - один из основных поставщиков цист артемии в России.
Ранее стало известно, что бийскому рыбаку грозит штраф в 500 тыс. рублей за незаконный улов.