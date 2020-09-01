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Жизнь

Жители алтайского села собирают рыбу из озера, где ее убили водоросли

Жители села Новоегорьевское собирают полуживую рыбу из озера Горькое-Перешеечное в Егорьевском районе, об этом рассказали в группе «Инцидент Рубцовск».

Сельчане собирают полуживую рыбу.
Сельчане собирают полуживую рыбу.
vk.com/incident_rubtsovsk

Сельчане «занялись рыбным промыслом» на фоне непонятной экологической обстановки озера и собирают полуживую рыбу руками, говорится в сообщении паблика.

Рубцовчан просят быть бдительными при приобретении рыбы на рынках.

Ранее стала известная причина вони и гибели рыбы на озере: из-за обмеления водоема на сильной жаре сине-зеленые водоросли разложились, что привело к выделению вредных веществ и запаха.

На место выезжали специалисты регионального Роспотребнадзора, Росприроднадзора, Рыбнадзора и Алтайского отдела ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии», а также государственный инспектор в области охраны окружающей среды минприроды региона. Они брали пробы воды.

Проверку также начала прокуратура Алтайского края.

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