Жители алтайского села собирают рыбу из озера, где ее убили водоросли

Сельчане «занялись рыбным промыслом» на фоне непонятной экологической обстановки озера и собирают полуживую рыбу руками, говорится в сообщении паблика.
Рубцовчан просят быть бдительными при приобретении рыбы на рынках.
Ранее стала известная причина вони и гибели рыбы на озере: из-за обмеления водоема на сильной жаре сине-зеленые водоросли разложились, что привело к выделению вредных веществ и запаха.
На место выезжали специалисты регионального Роспотребнадзора, Росприроднадзора, Рыбнадзора и Алтайского отдела ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии», а также государственный инспектор в области охраны окружающей среды минприроды региона. Они брали пробы воды.
Проверку также начала прокуратура Алтайского края.