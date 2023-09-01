Жители Барнаула пожаловались, что на одной из улиц уже месяц не вывозят мусор.

Отмечается, что из баков машина вывозит мусор. Однако тот, что лежит на улице - игнорируют, сообщает участник сообщества "В Курсе 22".
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Местные жители пожаловались, что на улице 80 Гвардейской дивизии уже месяц лежит мусор.
Отмечается, что из баков машина вывозит мусор. Однако тот, что лежит на улице - игнорируют, сообщает участник сообщества "В Курсе 22".
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter