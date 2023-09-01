1 сентября
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Жизнь

Жители Барнаула пожаловались, что на одной из улиц уже месяц не вывозят мусор

Местные жители пожаловались, что на улице 80 Гвардейской дивизии уже месяц лежит мусор.

Жители Барнаула пожаловались, что на одной из улиц уже месяц не вывозят мусор.
Жители Барнаула пожаловались, что на одной из улиц уже месяц не вывозят мусор.
В КУРСЕ 22

Отмечается, что из баков машина вывозит мусор. Однако тот, что лежит на улице - игнорируют, сообщает участник сообщества "В Курсе 22".

Ранее сообщалось как правильно организовать вывоз мусора.

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