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Жизнь

Жители Барнаула рассказали, что хотят видеть на месте баков на пл. Сахарова

Большинство барнаульцев хотели бы, чтобы вместо водяных баков на пл. Сахарова обустроили зеленую зону. Это следует из предварительных результатов опроса, который запустили в паблике Urban History.

Холмы на пл. Сахарова в Барнауле. 2016 год.
Холмы на пл. Сахарова в Барнауле. 2016 год.
Скриншот Google Maps

Резервуары для воды, которые не используются с 1960-х годов, демонтируют. Парк «Барнаульская крепость», располагавшийся на искусственном холме, давно прекратил работу.

Совладелец участка Андрей Козлов в интервью altapress.ru говорил, что по поводу дальнейшей судьбы территории будет прислушиваться к мнению горожан.

Судя по результатам опроса на момент выхода новости, большинство горожан хотели бы видеть на этом месте парк, сквер или любую другую общедоступную зону. Этот вариант набрал почти 70% голосов.

Второй по популярности ответ (около 20%) — не трогать баки и оставить все как есть. Хозяин земли говорил, что демонтировать резервуары необходимо, так как

Ранее барнаульский застройщик рассказал, почему засыпка Ковша откладывается минимум на 1,5 года.

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