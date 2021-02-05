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Жизнь

Жители Барнаула смотрят на свору лающих собак и ждут, когда они кого-нибудь разорвут

В интернет-сообществе «Барнаул 22» опубликовали возмущение жительницы города, которую не устраивает стая бездомных собак рядом с домом.

Бездомные собаки. Барнаул.
Бездомные собаки. Барнаул.
кадр из видео.

Жительница Барнаула отметила, что людям в районе ЖК «Адмирал» приходится полагаться на удачу при выходе из дома.

«Дети идут в школу, взрослые на работу, встречаясь со сворой лающих собак», — написала она.

Женщина отметила, что в микрорайоне страшно пройти даже днем. При этом количество собак постоянно растет.


Жительницу Барнаула интересует, когда «у нас в городе займутся вопросом собак». В приютах для животных, добавила она, нет мест для новых питомцев с улицы.

«Ждем, когда кого-нибудь разорвут?» — спрашивает женщина.

В столице Бурятии, где псы за месяц напали на четырех детей, после акций протеста быстро нашли компанию, которая займется отловом, содержанием и умерщвлением собак.

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