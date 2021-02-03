В Бурятии, где псы уже месяц охотятся на детей, разрешили умерщвлять собак

Напомним, в конце декабря 2020 года в Улан-Удэ собаки напали на ребенка и девушку, которую в крайне тяжелом состоянии спецбортом МЧС доставили в Москву.

Через три недели, 12 января, произошло новое ужасающее нападение — собаки напали на мальчика, которого в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу.

26 января бездомные животные набросились на девятилетнюю девочку — у нее зафиксировали раны головы и рук.

В течение месяца жители города выходили на акции протеста, требуя разобраться с собаками. Чиновники обещали и поясняли тем, что контракт на отлов не удалось заключить.

1 февраля состоялся новый аукцион на поиск компании. Победителем признали «Байкалагроветторг», который предложил наиболее низкую цену контракта.

«Согласился отлавливать и содержать собак за 7103 рубля вместо максимальных 8406 рублей за особь», — отмечает издание.

Собаки в приюте «Ласка». 22.mchs.gov.ru

В стартовую цену вошел отлов, который должны фиксировать на камеру, и транспортировка в приют, а также осмотр ветеринара, содержание на карантине, обслуживание и учет.

«Также собаки должны пройти вакцинацию, стерилизацию, чипирование и при необходимости — лечение или же эвтаназию. После всех процедур собак, не проявляющих агрессию, выпустят в места их обитания», — говорится в условиях.

Умерщвлять разрешили только тех животных, которые нежизнеспособны и испытывают непереносимые физические страдания. Подвергнуть эвтаназии можно не более 10% всех животных — для этого необходимо разрешение специалиста.

При отлове запретили калечить собак и обращаться с ними жестоко, забирать себе и продавать кому-то. Нельзя применять огнестрельное и иное оружие, а также средства, опасные для жизни и здоровья животных.

Осторожно: злые клещи и собака! Михаил Хаустов

Нельзя изымать животных из квартир и с территории частных домов без соответствующего постановления суда, снимать их с привязи у магазинов, аптек и подобных объектов.

«Запрещено отлавливать собак в присутствии детей, за исключением случаев, когда животные представляют общественную опасность», — отмечает издание.

Перевозить четвероногих можно только на специально оборудованных машинах, исключающих травмирование или гибель. Все собаки, поступившие в приют, «помещаются на десятидневный карантин, стерилизируются, прививаются от бешенства и чипируются».

Держать животных необходимо в вольерах или в изолированных отсеках раздельно с учетом видов, пород, пола, возраста и агрессивности. Корм в пункте передержки должен быть «качественным и полноценным».

Кстати, ранее власти Бурятии предложили ввести налог на собак, чтобы за счет этих денег организовать работу по отлову и содержанию животных.