На кадрах, которые местные жители опубликовали в сообществе «В курсе 22», заметно, что вода имеет насыщенный грязно-оранжевый цвет.
Администрация, по их словам, не хочет выходить на контакт и ничего не предпринимает.
Напомним, что село Власиха входит в городской округ город Барнаул и подчинено администрации Индустриального района.
Жители села добавили, что с каждым годом ситуация с водопроводной водой становится все хуже.
Ранее altapress.ru рассказывал, как жители элитного алтайского села четвертый день борются с водой.