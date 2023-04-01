1 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Жители барнаульского села жалуются на ржавую воду

Жители села Власиха обеспокоены состоянием воды, которая течет из кранов их квартир.

Ржавая вода.
Ржавая вода.
"В курсе 22"

На кадрах, которые местные жители опубликовали в сообществе «В курсе 22», заметно, что вода имеет насыщенный грязно-оранжевый цвет.

Администрация, по их словам, не хочет выходить на контакт и ничего не предпринимает.

Напомним, что село Власиха входит в городской округ город Барнаул и подчинено администрации Индустриального района.

Жители села добавили, что с каждым годом ситуация с водопроводной водой становится все хуже.

Ранее altapress.ru рассказывал, как жители элитного алтайского села четвертый день борются с водой.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость