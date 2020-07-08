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Жизнь

Жители барнаульской хрущевки по указанию депутата проснулись «в космосе»

В Барнауле на фасаде пятиэтажного здания советской постройки появились рисунки на тему космонавтики, сообщает мэрия города.

Космические рисунки на доме в Барнауле.
Космические рисунки на доме в Барнауле.
barnaul.org.

Облагородили цоколь дома № 209 по улице Георгия Исакова. С соответствующей просьбой к председателю городской Думы Галине Буевич обратился председатель Совета этого дома.

Чтобы решить вопрос, Буевич, являясь ректором Алтайского государственного института культуры, обратилась за помощью к студентам кафедры дизайна.

«Ребята сейчас как раз проходят практику и для воплощения своих идей им нужны конкретные объекты», — объяснили в мэрии.

Темой рисунков стало покорение космоса. В администрации Барнаула подчеркнули, что картинки получились интересными, красочными и радуют жителей дома.

Буевич поблагодарила художников, которые, как говорится, и практику прошли, и как сделать дом уютнее нашли.

Ранее altapress.ru рассказал про патриарха тату-искусства в Барнауле Михаиле Тау. Советуем прочитать, если интересно на ком тренировался мастер и почему он не против татуировок на детях.

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