Жители барнаульской хрущевки по указанию депутата проснулись «в космосе»

Облагородили цоколь дома № 209 по улице Георгия Исакова. С соответствующей просьбой к председателю городской Думы Галине Буевич обратился председатель Совета этого дома.
Чтобы решить вопрос, Буевич, являясь ректором Алтайского государственного института культуры, обратилась за помощью к студентам кафедры дизайна.
«Ребята сейчас как раз проходят практику и для воплощения своих идей им нужны конкретные объекты», — объяснили в мэрии.
Темой рисунков стало покорение космоса. В администрации Барнаула подчеркнули, что картинки получились интересными, красочными и радуют жителей дома.
Буевич поблагодарила художников, которые, как говорится, и практику прошли, и как сделать дом уютнее нашли.
Ранее altapress.ru рассказал про патриарха тату-искусства в Барнауле Михаиле Тау. Советуем прочитать, если интересно на ком тренировался мастер и почему он не против татуировок на детях.