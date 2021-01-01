Жильцы барнаульской многоэтажки исполнили мечту своего дворника

Антонина Николаевна обслуживает дом 19 по улице Сухэ-Батора. В любую погоду, с утра до вечера она чистит двор.
«Благодаря ее тяжелой работе у нас всегда чисто и уютно. Мы хотим, чтобы про Антонину Николаевну узнало как можно больше людей. Она замечательная женщина. Хочется пожелать ей здоровья, счастья и исполнения желаний под новый год», — написали жильцы.
Они подарили ей сертификат на покупку бытовой техники в салоне «М.Видео».
Это, пожалуй, первый случай в истории Барнаула, когда дворника публично награждают не чиновники, а сами жители, по-соседски.
Возможно, такая гражданская акция получит в Алтайском крае продолжение.