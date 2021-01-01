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Жизнь

Жильцы барнаульской многоэтажки исполнили мечту своего дворника

Барнаульская дворничиха Антонина Фролова стала 1 января героиней соцсетей. Жильцы барнаульской многоэтажки решили отблагодарить женщину необычным способом, сообщает паблик «Инцидент. Барнаул».

Антонина Фролова в окружении поклонников.
Антонина Фролова в окружении поклонников.
"Инцидент. Барнаул"

Антонина Николаевна обслуживает дом 19 по улице Сухэ-Батора. В любую погоду, с утра до вечера она чистит двор.

«Благодаря ее тяжелой работе у нас всегда чисто и уютно. Мы хотим, чтобы про Антонину Николаевну узнало как можно больше людей. Она замечательная женщина. Хочется пожелать ей здоровья, счастья и исполнения желаний под новый год», — написали жильцы.

Они подарили ей сертификат на покупку бытовой техники в салоне «М.Видео».

Это, пожалуй, первый случай в истории Барнаула, когда дворника публично награждают не чиновники, а сами жители, по-соседски.

Возможно, такая гражданская акция получит в Алтайском крае продолжение.

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