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Жизнь

Жители Барнаульской зоны заплатят мусорному регоператору по новым тарифам

С октября жители Барнаульской зоны будут платить за вывоз мусора по новым тарифам, пишут «Вести Алтай». Компания «Экосоюз», заменившая «ЭКО-Комплекс» в качестве регионального оператора, пересмотрела расценки.

Контейнеры для мусора.
Контейнеры для мусора.
Altapress.ru

Ранее тариф устанавливался из соображений, что жители городов производят почти на треть больше мусора, чем население в районах. Новые расчеты показали, что статус населенного пункта на это не влияет.

Теперь значение имеет только тип жилья — квартира или частный дом.

В результате новый тариф для многоквартирного дома составил примерно 54,50 рубля с человека в месяц (это на пять рублей дешевле, чем ранее).

В частном доме — чуть более 56 рублей, что выше прежнего тарифа на 16 рублей.

Компания «Экосоюз» обслуживает Барнаул, Новоалтайск, ЗАТО Сибирский и семь ближайших районов.

Ранее бывший вице-мэр Барнаула ушла работать в «Экосоюз».

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