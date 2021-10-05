Жители Барнаульской зоны заплатят мусорному регоператору по новым тарифам

Ранее тариф устанавливался из соображений, что жители городов производят почти на треть больше мусора, чем население в районах. Новые расчеты показали, что статус населенного пункта на это не влияет.
Теперь значение имеет только тип жилья — квартира или частный дом.
В результате новый тариф для многоквартирного дома составил примерно 54,50 рубля с человека в месяц (это на пять рублей дешевле, чем ранее).
В частном доме — чуть более 56 рублей, что выше прежнего тарифа на 16 рублей.
Компания «Экосоюз» обслуживает Барнаул, Новоалтайск, ЗАТО Сибирский и семь ближайших районов.
Ранее бывший вице-мэр Барнаула ушла работать в «Экосоюз».