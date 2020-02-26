Жители Бийска со страхом ждут весны из-за тающих тротуаров

Жители Бийска в соцсетях активно обсуждают тему приближающегося снеготаяния. По их словам, тротуары в городе по прежнему плохо расчищены, поэтому не понятно, как по ним можно будет передвигаться весной.

Дискуссия разгорелась в сообществе «Инцидент Бийск».

«Высота утоптанного снега на тротуарах по городу достигает уровня от 30 до 50 см, а в некоторых местах и около 70. Снегоуборка в городе идет темпами бешеной улитки. Представьте, как это все будет проваливаться, когда с приходом хороших оттепелей все подтает и разрыхлится. Вам будет по пояс снега», — сообщил один из подписчиков.

Большинство комментаторов его поддержало, добавив, что практически весь город продолжает находиться в таком состоянии.

«Старый город для туристов всю зиму завален снегом, и половина новых фонарей уже не горит. Туристы захотят прогуляться по историческому центру и сильно удивляются», — пишут люди.

Очистка дворов от снега. barnaul.org

Напомним, в середине января после сильных снегопадов власти Бийска на заседании краевого правительства обещали, что дороги Бийска будут расчищены в течение двух недель, тротуары — в течение месяца.