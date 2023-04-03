Жители элитного алтайского села неделю ждут, когда смогут полноценно пользоваться канализацией

Мы уже рассказывали, как из-за потепления жителям элитного села Солнечное у Новоалтайска пришлось выкачивать воду с цокольных этажей своих домов. Канализационную насосную станцию населенного пункта так и не запустили. Она не работает уже седьмой день.

28 марта паводковая вода затопила дороги, приусадебные участки и вывела из строя насосы на КНС. Чтобы станция заработала, нужно было выкачать всю воду и просушить оборудование.

К решению проблемы подключились администрации сельсовета и Первомайского района, а также МЧС.

По обещанию собственника, неполадки на КНС должны были устранить 31 марта, однако до сих пор этого так и не произошло. В выходные оборудование отправили на просушку и проверку работоспособности. После его смонтируют и запустят.

По предварительным данным, это произойдет сегодня вечером или утром 4 апреля. Об этом, ссылаясь на информацию от собственника КНС, рассказала временно исполняющая обязанности главы Солнечного сельсовета Лариса Лобанова.

Пока оборудование отправляли на просушку, администрация Первомайского района предоставила автомобили для откачки воды из канализационных колодцев.

«После этого у людей появилась возможность воспользоваться канализацией — пока в режиме аварийной ситуации», — рассказала Лариса Лобанова.

Вода в селе Солнечное , 30 марта. Предоставлено altapress.ru

Помогли жителям Солнечного и удачно пришедшие заморозки.

«Очень выручили: большой объем воды вымерз. Но временное послабление не повод расслабляться, мы вместе с администрацией района на посту. Все следят за уровнем, начнется ли еще подъем», — сказала Лобанова.

Возможно, ее опасения не напрасны. Известно, что на неделе с 3 по 9 апреля температура воздуха в Солнечном не будет опускаться ниже нуля днем.