Жителей еще одного алтайского города запугали агрессивные бродячие собаки

Жители Рубцовска пишут о многочисленных бродячих собаках на улицах города. Животные сбиваются в стаи и ведут себя агрессивно. Власти, по словам местных жителей, ситуацию игнорируют.

Очередное гневное сообщение по этому поводу 24 января появилось в сообществе «Инцидент Рубцовск». Жительница сообщает, что в частном секторе на улицах Колыванская и Пензенская бегают собаки, которые кидаются и не дают прохода.

«С прошлой весны мы пишем и пытаемся достучаться до администрации, что нужно что-то делать с этим, пока нет ужасающих последствий», — сообщила участница сообщества Наталья.

По ее словам, люди бояться выходить на улицу, так как собаки ведут себя не адекватно. Женщина не исключает, что в случае бездействия властей жителям самим придется принимать радикальные меры.

С аналогичной проблемой столкнулись и в Камне-на-Оби. Местные жители жалуются на стаи бродячих собак, которые ведут себя агрессивно и нападают на людей.

Городские власти ищут помещение для организации собачьего приюта, чтобы снизить градус напряжения.