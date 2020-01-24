Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
24 января
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Жителей еще одного алтайского города запугали агрессивные бродячие собаки

Жители Рубцовска пишут о многочисленных бродячих собаках на улицах города. Животные сбиваются в стаи и ведут себя агрессивно. Власти, по словам местных жителей, ситуацию игнорируют.

Бродячие собаки в Рубцовске
Бродячие собаки в Рубцовске
https://vk.com/incident_rubtsovsk

Очередное гневное сообщение по этому поводу 24 января появилось в сообществе «Инцидент Рубцовск». Жительница сообщает, что в частном секторе на улицах Колыванская и Пензенская бегают собаки, которые кидаются и не дают прохода.

«С прошлой весны мы пишем и пытаемся достучаться до администрации, что нужно что-то делать с этим, пока нет ужасающих последствий», — сообщила участница сообщества Наталья.

По ее словам, люди бояться выходить на улицу, так как собаки ведут себя не адекватно. Женщина не исключает, что в случае бездействия властей жителям самим придется принимать радикальные меры.

С аналогичной проблемой столкнулись и в Камне-на-Оби. Местные жители жалуются на стаи бродячих собак, которые ведут себя агрессивно и нападают на людей.

Городские власти ищут помещение для организации собачьего приюта, чтобы снизить градус напряжения.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость