Агрессивные псы наводят ужас на алтайский город

Жители Камня-на-Оби жалуются на стаи бродячих собак, которые ведут себя агрессивно и нападают на людей, пишут «Каменские известия». Местные власти ищут помещение для организации собачьего приюта, чтобы снизить градус проблемы.

Горожане говорят, что собаки сбиваются в стаи по 7−9 особей, собираются в районе школ, детских садов, магазинов.

«Два дня тому назад пришлось разгонять стаю, собаки окружили подростка, лаяли, угрожающе на него надвигались», — говорит одна из жительниц.

Многие решают везти детей в детский сад и школу на автомобиле и забирать обратно.

Кандидатов, готовых заключить контракт на отлов бродячих собак в Алтайском крае, очень мало, сказал председатель комитета администрации Каменского района по ЖКХ, строительству и архитектуре Валерий Басманов.

«И мне известны несколько реальных случаев, когда в муниципалитетах края не успевали освоить краевое финансирование для этих целей просто потому, что не смогли в установленный срок найти подрядчика». — добавил чиновник.

Одним из решений может стать организация собачьего приюта. Пока власти ищут подходящее помещение.