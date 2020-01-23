Агрессивные псы наводят ужас на алтайский город

Горожане говорят, что собаки сбиваются в стаи по 7−9 особей, собираются в районе школ, детских садов, магазинов.
«Два дня тому назад пришлось разгонять стаю, собаки окружили подростка, лаяли, угрожающе на него надвигались», — говорит одна из жительниц.
Многие решают везти детей в детский сад и школу на автомобиле и забирать обратно.
Кандидатов, готовых заключить контракт на отлов бродячих собак в Алтайском крае, очень мало, сказал председатель комитета администрации Каменского района по ЖКХ, строительству и архитектуре Валерий Басманов.
«И мне известны несколько реальных случаев, когда в муниципалитетах края не успевали освоить краевое финансирование для этих целей просто потому, что не смогли в установленный срок найти подрядчика». — добавил чиновник.
Одним из решений может стать организация собачьего приюта. Пока власти ищут подходящее помещение.
«В ближайшее время с комитетом по управлению муниципальным имуществом мы в этом вопросе определимся. Пункт передержки, организованный в нашем городе, позволит осуществлять отлов и все связанные с ним меры гораздо оперативнее», — резюмировал Басманов.