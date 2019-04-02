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Жизнь

Жители Флориды испугались стремительно летящего небесного камня

Жители Флориды увидели в небе голубой «шар». Его полет зафиксировали спутник и видеорегистраторы.

Космос. Метеор. Метеорит
Космос. Метеор. Метеорит
ССО

Специалисты Национальной метеорологический службы успокоили испугавшихся этого явления очевидцев.

«Метеоры довольно часто попадают в атмосферу Земли, но нам не всегда удается их увидеть. В настоящее время у нас так много спутников в космосе и камер на земле, что эти события стали замечать чаще», — сказала метеоролог Хейли Бринк.

По данным специалистов, метеор упал в округе Перри. Они не исключают, что на земле могут остаться осколки от упавшего небесного камня, пишет mail.ru.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае появится комплекс слежения за космосом. Это будут сети оптико-электронных и специализированных комплексов радиотехнического контроля нового поколения.

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