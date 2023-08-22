Жители «хренового» села Алтайского края жалуются на плохую воду

Когда-то на месте, где сейчас расположено большое и развивающееся село Березовка (Первомайский район), в изобилии рос хрен. С тех пор люди в шутку называют это место "хреновым". Шутки шутками, но местным жителям родное село нравится. Но вот беда: вода здесь, как бы помягче сказать… некачественная.

Березовцы составили коллективное обращение депутату Госдумы Александру Терентьеву, под которым подписались более 260 села, по вопросу некачественного водоснабжения. "Вода мутная, грязная, с примесью песка и глины, с неприятным запахом", – пишут люди. К тому же не всегда течет, из-за чего приходится запасаться по ночам.

Коммунальщики, по словам жильцов, ссылаются на то, что летом «забор» воды слишком большой, от этого и все проблемы. Районная администрация, по словам главы сельсовета, обещала изыскать 2,5 млн. рублей на проектные и изыскательные работы для строительства новой водонапорной башни, участок для которой уже выделен.

Как сообщила пресс-служба партии «Справедливая Россия - За правду» в Алтайском крае, на коллективное письмо березовцев депутат Госдумы Александр Терентьев отреагировал оперативно. Он обратился с запросами к губернатору Алтайского края, в региональную прокуратуру и Роспотребнадзор. По информации краевого минстроя, "в настоящее время на территории села система водоснабжения функционирует в штатном режиме". По результатам экспертизы, проведенной Роспотребнадзором, было указано: " В 3 пробах из 4 выявлено превышение по мутности". Но далее сотрудники ведомства успокаивают: "Питьевая вода, подаваемая населению, безопасна в эпидемиологическом отношении и безвредна по химическому составу".

Далее при проверке воды органы прокуратуры обнаружили " факты превышения в ней концентрации предельно допустимых веществ (железо, марганец, мутность)". В отношении МУП "Первомайские коммунальные системы" возбуждено дело об административном правонарушении . Срок для исправления – до 1 октября текущего года.

Также правоохранители подтвердили факты длительных перебоев с водоснабжением в селе, за что также в отношении руководителя МУП "Первомайские коммунальные системы" возбуждено дело об административном правонарушении.

Досталось и главе Первомайского района – прокуратура указала чиновникам на необходимость починки артезианского насоса, вышедшего из строя в июне текущего года. Из-за этой поломки произошло снижение давления в централизованной сети водоснабжения в Березовке. Но отремонтировали власти агрегат лишь только после представления прокуратуры.

Пресс служба партии «Справедливая Россия-За правду», отмечает, что депутат Александр Терентьев продолжает следить за развитием событий и выполнением обещаний, которые даны чиновниками жителям села.

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