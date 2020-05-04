Жители карантинного района в Алтайском крае нашли обходные пути

Жители Змеиногорского района нашли, как выбраться в соседний район обходными путями. Их не пугают даже штрафы, пишет местная газета «Змениногорский вестник».

Змеиногорцы едут через села Березовку, Барановку и другие, для того, чтобы проникнуть на территорию Третьяковского района, и дальше — куда угодно. За подобное нарушение режима карантина положен штраф от 15 тысяч рублей, но он не пугает местных жителей.

Наряды полиции усилены, и патрулируют «партизанские тропы» сейчас днем и ночью, отмечает издание. К тому же, администрация Змеиногорского района приняла распоряжение о перепахивании всех этих троп.

Санитарная обработка Змеиногорска. ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Карантин в Змеиногорском районе

О введении карантинного режима в Змеиногорском районе стало известно 24 апреля. Причиной стал очаг коронавирусной инфекции на Корбалихинском руднике АО «Сибирь-Полиметаллы».

Жителям района запрещено выходить из дома. Транзит транспорта полностью закрыт.

Пропускной режим в Алтайском крае

С 1 мая на 11 въездах в регион разместили КПП, где работают специалисты Роспотребнадзора, ГИБДД и Росгвардии. Согласно указу губернатора все приезжающие проходят паспортный контрол, получают уведомление Роспотребнадзора о необходимости пройти самоизоляцию в течение 14 дней.