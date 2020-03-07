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Жизнь

Жители наукограда на Алтае возмущены горами мусора рядом с домами

Бийчане жалуются на горы мусора рядом с жилыми домами по улице Васильева.

Мусор в Бийске.
Мусор в Бийске.
vk.com/incident_22.

О проблеме рассказала одна из жительниц наукограда. В паблике «Инцидент Бийск» она написала: «Сегодня выносила мусор, в очередной раз, подходя к мусорке, вижу эту гору, которая становится все больше. Почему не вывозят мусор уже 2 недели? Люди уже аккуратно рядышком складывают, не бросают, ну вот что делать, самим нанимать машину, чтобы вывезли?»

Также она задается вопросом, за что люди платят деньги, если отходы так и не вывозят.

Отметим, что в последнее время сообщения о проблемах с вывозом бытовых отходов все чаще поступают из различных уголков Алтайского края. Для Бийска этот вопрос также очень актуален. В наукограде из-за мусора даже вводился режим ЧС.

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