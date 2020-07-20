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Жизнь

Жители Новосибирска вернули городу статус самого криминального в России

Новосибирск вновь признали «криминальной столицей» России, сообщает НДН.инфо со ссылкой на анализ качества жизни, проведенный сервисом Numbeo.

"Фредди Крюгер. Новый кошмар".
"Фредди Крюгер. Новый кошмар".
altapress.ru

В рейтинге самых криминальных городов населенные пункты ранжируются по соотношению индекса преступности и индекса безопасности — их высчитывают на основе статистики по совершенным преступлениям.

По данным европейских социологов, в Новосибирске индекс преступности равен 47,54%, а индекс безопасности — 52,46%.

В рейтинге городов Восточной Европы, куда входит и Россия, Новосибирск занял четвертое место, уступив лишь украинским городам — Одессе, Днепру и Харькову.

Как отмечает издание, Новосибирск и ранее был лидером в криминальном рейтинге, однако полгода временно уступил Екатеринбургу. Теперь столица Урала на втором месте в стране и на пятом — в общем рейтинге.

Из российских городов в тридцатку попали также Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород.

Накануне в поселке под Новосибирском восьмиклассник зарезал своего педагога, которую пришел грабить ночью.

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