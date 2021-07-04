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Жизнь

Жители Новосибирска жалуются на вонь со стороны Дуси Ковальчук

Жители прославленной столицы Сибири 3 июля пожаловались в соцсетях на неприятный запах «в районе площади Калинина со стороны Дуси Ковальчук».

Новосибирская ГЭС.
Новосибирская ГЭС.
ГУ МЧС по Новосибирской области

Многочисленные посты об этом появились в паблике «Инцидент Новосибирск».

Из-за вони новосибирцам в жару приходится закрывать окна. По одной из версий причиной запаха является прорвавший канализационный коллектор, стоки которого стекают сейчас в Бердское водохранилище.

В настоящее время купаться в так называемом Обском море запрещено.

По данным газеты «АиФ-Сибирь», причиной неприятного запаха может быть просто загазованный воздух. Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске достигает в летний зной 7 баллов из 10. Наиболее грязный воздух фиксируется в районе новосибирской ГЭС.

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