Жители Новосибирска жалуются на вонь со стороны Дуси Ковальчук

Жители прославленной столицы Сибири 3 июля пожаловались в соцсетях на неприятный запах «в районе площади Калинина со стороны Дуси Ковальчук».

Многочисленные посты об этом появились в паблике «Инцидент Новосибирск».

Из-за вони новосибирцам в жару приходится закрывать окна. По одной из версий причиной запаха является прорвавший канализационный коллектор, стоки которого стекают сейчас в Бердское водохранилище.

В настоящее время купаться в так называемом Обском море запрещено.

По данным газеты «АиФ-Сибирь», причиной неприятного запаха может быть просто загазованный воздух. Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске достигает в летний зной 7 баллов из 10. Наиболее грязный воздух фиксируется в районе новосибирской ГЭС.