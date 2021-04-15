Жители новостроек в Барнауле карабкались через двухметровый забор для экономии времени

«Тяжелая переправа с ул. 65 лет Победы на Семенова. Жители района „Дружный“ в прекрасной форме», — говорится в посте.
В комментариях пояснили, что это строительный забор, так как стройка там еще не закончилась, а обходить этот участок очень долго. Поэтому строители подставили лестницу с обоих сторон, но пользоваться ей решили и простые жители.
«Строители и особо торопящиеся граждане делают так», — пишут местные жители.
Позже там же сообщили, что проход уже открыли.
Ранее в соцсетях обсудили, как барнаульцы перепрыгивают забор и бегают между остановкой и остановочным павильоном.