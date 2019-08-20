Жители поселка в Барнауле боятся лишиться жилья из-за новой теплотрассы

Инициатором встречи с жителями поселка выступила Сибирская генерирующая компания, которая занимается строительством сети — барнаульцы жаловались на ее работу.
Прусакова Мария,
руководитель фракции КПРФ в АКЗС
По обращениям жителей было уже направлено несколько десятков запросов в контролирующие органы, комитеты и министерства, по итогам которых был зафиксирован ряд серьезных нарушений в ходе строительства. Часть из них после наших обращений и жителей была устранена.
На встрече жильцы домов у берега Барнаулки выдвинули условие — они просили обязательных исследований берега на возможное возникновение оползней и процесса эрозии. Жители хотят быть уверены, что теплотрасса безопасна и с их домами ничего не случится в процессе эксплуатации.
Представители СГК в течение недели примут решение по требованиям жителей.
Напомним, в Борзовой Заимке энергетики прокладывают трубопровод, чтобы подключить поселок Южный к ТЭЦ-3. Единственный «коридор», по которому можно проложить трубы, проходит по берегу Барнаулки. Местные жители уже жаловались на опасность обрушения берегов — тогда энергетики пообещали укрепить их бетоном. Закончить все работы должны 15 сентября.