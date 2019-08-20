Жители поселка в Барнауле боятся лишиться жилья из-за новой теплотрассы

18 августа жители поселка Борзовая Заимка встретились с представителями СГК и районной администрации, чтобы обсудить строительство теплосети на берегу Барнаулки, сообщает пресс-служба регионального отделения КПРФ. Местные уверены, что новая сеть может быть не безопасна.

Инициатором встречи с жителями поселка выступила Сибирская генерирующая компания, которая занимается строительством сети — барнаульцы жаловались на ее работу.

Прусакова Мария,

руководитель фракции КПРФ в АКЗС

По обращениям жителей было уже направлено несколько десятков запросов в контролирующие органы, комитеты и министерства, по итогам которых был зафиксирован ряд серьезных нарушений в ходе строительства. Часть из них после наших обращений и жителей была устранена.

На встрече жильцы домов у берега Барнаулки выдвинули условие — они просили обязательных исследований берега на возможное возникновение оползней и процесса эрозии. Жители хотят быть уверены, что теплотрасса безопасна и с их домами ничего не случится в процессе эксплуатации.

Представители СГК в течение недели примут решение по требованиям жителей.

Напомним, в Борзовой Заимке энергетики прокладывают трубопровод, чтобы подключить поселок Южный к ТЭЦ-3. Единственный «коридор», по которому можно проложить трубы, проходит по берегу Барнаулки. Местные жители уже жаловались на опасность обрушения берегов — тогда энергетики пообещали укрепить их бетоном. Закончить все работы должны 15 сентября.