24 декабря
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Жизнь

Жители Славгорода обрадовались красивой новогодней елке

В Славгороде установили яркую новогоднюю елку возле администрации. Фотографии опубликовали в сообществах Barnaul 22 и Славгород • Яровое • 22.

Елка в Славгороде.
Елка в Славгороде.
Соц.сети.

Славгородцы елочку оценили. Некоторые сравнивают ее с новогодними деревьями, которые установили в Рубцовске и Заринске. Там елки мало кому понравились.

«В Рубцовске и Заринске матерятся, глядя на эти фото», — отметили в комментариях под фото славгородской красавицы.

«Прям глаза радуются, красота»

«Очень красивая елка. Все цвета яркие, красиво сделали, молодцы!»

Ранее власти Заринска пообещали привести потрепанную елку в надлежащий вид.

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