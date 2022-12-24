Жители Славгорода обрадовались красивой новогодней елке

В Славгороде установили яркую новогоднюю елку возле администрации. Фотографии опубликовали в сообществах Barnaul 22 и Славгород • Яровое • 22 .

Славгородцы елочку оценили. Некоторые сравнивают ее с новогодними деревьями, которые установили в Рубцовске и Заринске. Там елки мало кому понравились.

«В Рубцовске и Заринске матерятся, глядя на эти фото», — отметили в комментариях под фото славгородской красавицы. «Прям глаза радуются, красота» «Очень красивая елка. Все цвета яркие, красиво сделали, молодцы!»

Ранее власти Заринска пообещали привести потрепанную елку в надлежащий вид.