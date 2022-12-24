Жители Славгорода обрадовались красивой новогодней елке

Славгородцы елочку оценили. Некоторые сравнивают ее с новогодними деревьями, которые установили в Рубцовске и Заринске. Там елки мало кому понравились.
«В Рубцовске и Заринске матерятся, глядя на эти фото», — отметили в комментариях под фото славгородской красавицы.
«Прям глаза радуются, красота»
«Очень красивая елка. Все цвета яркие, красиво сделали, молодцы!»
Ранее власти Заринска пообещали привести потрепанную елку в надлежащий вид.
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