Жители российской деревни просят переименовать их село в Путино

Жители деревни Кораблево в Челябинской области направили обращение на имя президента РФ Владимира Путина с просьбой разрешить переименовать их поселение в Путино.

По мнению сельчан, это поможет им заставить районные власти газифицировать поселение, говорится в письме.

«Деревня наша хорошая, дружная, ни одного брошенного дома, даже из Челябинска к нам переезжают, но в районе есть еще одно Кораблево, в Селезянском сельском поселении, две деревни все время путают, а власть — не любит <…>. Глава Еткульского района в ответ на наши требования спасти сотни крестьян от холодов и обеспечить строительство газропровода, проект которого положен под сукно 11 лет назад, назвал нас неперспективными и неполноценными…», — объясняют свое намерение жители.

По мнению кораблевцев, переименование их деревни в Путино «сделает деревню и ее жителей полноценными гражданами России, достойными тепла, чистой воды и достойной жизни», пишет ura.ru.

Под письмом подписались более 70 жителей Кораблево.

В приемной главы Еткульского района Юрия Кузьменкова сообщили: «К нам приходил запрос из правительства по поводу обращения жителей Кораблево, мы направили ответ».

История с переименованием населенных пунктов в честь президента РФ — не редкость. Так, в 2017 году сторонница ЕР на праймериз предложила переименовать Барнаул — в Путинград или Путинберг. В Алтайском крае (Курьинский район) был и колхоз имени Путина, который впоследствии разорился.