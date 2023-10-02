Жители Воронежа и Тольятти попытались купить участок в старом центре Бийска

Как сообщает " Бийский рабочий ", в Бийске прошли торги на право аренды участка, который расположен рядом с Ассановским особняком.

Участок находится в старом центре, на пересечении ул. Ленина и переулка 3-го Интернационала.

По итогам аукциона, участок достался горожанину, хотя претендовали на него и приезжие из Воронежа, Вологды и Тольятти. На торги было подано всего девяти заявок, но Бийчанин предложил наибольшую сумму - 514, 5 тыс. руб.

По данным открытых источников, житель Бийска до недавнего времени был индивидуальным предпринимателем. Торговал хлебом, мясом, пивом, хозяйственными товарами.

Срок аренды участка: 30 месяцев. В данный момент он пустует, но ранее на участке был расположен деревянный жилой дом постройки 1899 года.

Приобретенный бийчанином участок находится в общественно-жилой зоне. Указано, что вид разрешенной деятельности на нем - гостиничное обслуживание.

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